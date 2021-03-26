РИАМО - 26 мар. Работы по подготовке причалов и набережных к началу навигации стартовали в столице, сезон в этом году начнется в конце апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства промывают лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проводится пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски», - отметил Бирюков.

По его словам, если будет необходимость, специалисты отремонтируют локально гранитные и бетонные основания причалов. Также заменят устаревшие резиновые причальные отбойники.

Еще в преддверии летнего сезона будет обновлена разметка ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Кроме того, специальная подготовка к сезону навигации предусмотрена на причалах Северного речного вокзала. Там не только произведут промывку и уборку, но также пройдут работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку.

С начала сезона причалы Северного речного вокзала будут принимать крупные грузовые и гражданские суда.

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