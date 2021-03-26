РИАМО - 26 мар. Правоохранители задержали 30-летнего жителя Одинцовского городского округа, подозреваемого в сбыте 500 г амфетамина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину задержали в деревне Солманово. Во время досмотра у него нашли сверток с порошком. Экспертиза показала, что содержимое свертка является наркотиком амфетамином.

«При проведении осмотра по месту проживания задержанного полицейскими изъят еще 81 пакет из полимерного материала с аналогичным содержимым, а также мефедроном и каннабисом», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Всего в результате мероприятия из незаконного оборота изъято более 500 г наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под стражу.