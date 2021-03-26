РИАМО - 26 мар. Компания Xiaomi представила свои среднебюджетные смартфоны Redmi Note 10 и Note 10 Pro в России, их можно будет купить с 30 марта и 8 апреля, сообщает Nation News.

Презентацию можно было увидеть на официальном YouTube-канале производителя.

«Смартфон Redmi Note 10 Pro оснащен 108-мегапиксельной камерой и 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED DotDisplay. Внутри добавлен процессор Qualcomm Snapdragon 732G. Емкость батареи составляет 5020 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт», — говорится в сообщении.

Объем оперативной памяти у данной модели составляет 8 ГБ, а внутренней — 128 ГБ.

В свою очередь, смартфон Redmi Note 10 оснащен 6,43-дюймовым дисплеем, датчиком освещенности на 360 градусов. Камера смартфона сделана из четырех модулей, включающие в себя 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, макро-камеру на два мегапикселя.

Объем оперативной памяти этой модели составляет 4 ГБ, а внутренней — 64 ГБ.

Смартфоны представлены в трех цветах — «серый оникс», «лазурное озеро» и «белая галька».

Модель Redmi Note 10 Pro можно будет купить за 28,9 тыс рублей. Он поступит в продажу 30 марта. А модель Redmi Note 10 появится в магазинах за 17,9 тыс рублей. На прилавки поступит с 8 апреля.

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