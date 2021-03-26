РИАМО - 26 мар. Центробанк России в пятницу отозвал лицензию у коммерческого банка «Мегаполис», решение принято в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности», сообщает Федеральное агентство новостей.

Данная кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе России.

«Центробанк провел контрольные мероприятия по закупке иностранной валюты, в ходе которых выявил неоднократные факты неотражения «Мегаполисом» соответствующих операций в бухгалтерском учете и отчетности», — говорится в сообщении.

На официальном сайте ЦБ уточняется, что банк «Мегаполис» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

В скором времени в правоохранительные органы поступит информация о проведении операций, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.