РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Пробка протяженностью порядка 5,5 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска утром в пятницу, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

По состоянию на 9:00 на Новорижском шоссе движение затруднено от съезда на Красногорск до пересечения со 2-й Лыковской улицей. Этот участок пути обозначен на карте красным. Далее до Крылатской улицы участок дороги желтый. Сервис оценивает затруднение движения на 5 баллов.

На Ильинском шоссе пробка образовалась от круга до железнодорожных путей в районе завода «Бецема».

Есть участки со сниженной скоростью потока на Волоколамском шоссе.

Утренняя пробка сохраняется на эстакаде в поселке Нахабино при движении в сторону Новорижского шоссе.