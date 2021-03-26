РИАМО - 26 мар. С 27 марта по 3 апреля для посетителей ВДНХ подготовили особую программу ко Всемирному дню театра. Гостей выставки ждут экскурсии, мастер-классы и просмотр различных фильмов о театрально мире, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Москвариум» подготовил двухдневную программу. 27 и 28 марта посетителей ожидают бесплатные мероприятия для зрителей в возрасте до пяти лет.
Гости могут посмотреть интерактивный спектакль «Морское путешествие», который был поставлен сотрудниками центра специально ко Всемирному дню театра. Юные зрители в игровой форме познакомятся с разными морскими животными и узнают о проблеме загрязнения Мирового океана. Получасовое представление будет проходить два раза в день — в 11:00 и 15:00.
В оранжерее «Городской фермы» в эти дни состоятся оригинальные мастер-классы «Пальчиковая кукла» и «Театр теней», которые можно будет посмотреть с 11:00 до 18:00. Ребята изготовят куклу на палец, создадут собственную куклу для теневого театра, а также увидят, как проходят спектакли.
В 13:00 и 15:00 во время квеста «Актер-растеряха» гости помогут театральному герою собрать все необходимое для спектакля и успеть на представление. Около хлева в 12:00, 14:00 и 16:00 проведут получасовые сеансы дискотеки «Герой детских грез» с котом Матроскиным. Желающих узнать больше об обитателях фермы приглашают на экскурсии. Они будут начинаться возле входа в комплекс в 14:00 и 16:00.
Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта.
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