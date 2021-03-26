РИАМО - 26 мар. С 27 марта по 3 апреля для посетителей ВДНХ подготовили особую программу ко Всемирному дню театра. Гостей выставки ждут экскурсии, мастер-классы и просмотр различных фильмов о театрально мире, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, 27 марта в 16:00 в кафе павильона «Книги» вниманию гостей представят специальный выпуск проекта «Диалоги под куполом» — цикл передач о кино и театре, организованный ВДНХ, Государственным музейно-выставочным центром «Росизо» и фестивалем короткометражных фильмов Short Shot Fest. Программа будет посвящена советскому актеру театра и кино, артисту эстрады Андрею Миронову», — говорится в сообщении.

«Москвариум» подготовил двухдневную программу. 27 и 28 марта посетителей ожидают бесплатные мероприятия для зрителей в возрасте до пяти лет.

Гости могут посмотреть интерактивный спектакль «Морское путешествие», который был поставлен сотрудниками центра специально ко Всемирному дню театра. Юные зрители в игровой форме познакомятся с разными морскими животными и узнают о проблеме загрязнения Мирового океана. Получасовое представление будет проходить два раза в день — в 11:00 и 15:00.

В оранжерее «Городской фермы» в эти дни состоятся оригинальные мастер-классы «Пальчиковая кукла» и «Театр теней», которые можно будет посмотреть с 11:00 до 18:00. Ребята изготовят куклу на палец, создадут собственную куклу для теневого театра, а также увидят, как проходят спектакли.

В 13:00 и 15:00 во время квеста «Актер-растеряха» гости помогут театральному герою собрать все необходимое для спектакля и успеть на представление. Около хлева в 12:00, 14:00 и 16:00 проведут получасовые сеансы дискотеки «Герой детских грез» с котом Матроскиным. Желающих узнать больше об обитателях фермы приглашают на экскурсии. Они будут начинаться возле входа в комплекс в 14:00 и 16:00.

Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта.

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