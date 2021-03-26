РИАМО - 26 мар. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в апреле 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Время приема – с 10:00 до 13:00.

Так, министерство ЖКХ Московской области проведет прием жителей Волоколамского округа 19 апреля, Воскресенска – 12 апреля, Можайского округа – 23 апреля, Рузского округа – 30 апреля, Сергиево-Посадского округа – 9 апреля, Домодедова - 5 апреля, Красноармейска – 26 апреля, Химок – 16 апреля.

Приемные министерства образования Подмосковья будут работать в Клину – 9 апреля, Красногорске – 5 апреля, Ленинском округе – 30 апреля, Богородском округе – 26 апреля, Рузском округе – 12 апреля, Химках – 23 апреля, Черноголовке – 19 апреля, Электростали – 16 апреля.

Представители министерства строительного комплекса региона примут жителей Дмитровского округа 3 апреля, Клина – 16 апреля, Мытищ – 5 апреля, Власихи – 23 апреля, Королева – 12 апреля, Котельников – 19 апреля, Лыткарина – 26 апреля, Химок – 9 апреля.

Главное управление культурного наследия Московской области организует приемы 21 апреля в Воскресенске, 14 апреля – в Коломне, 7 апреля – в Ступине, 28 апреля – в Чехове.

Полностью расписание общественных приемных можно посмотреть на официальном портале правительства Московской области.