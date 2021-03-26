РИАМО - 26 мар. В столичном зоопарке родился малыш редкого сычуаньского такина, занесенного в Международную Красную книгу. Такинов редко содержат в европейских зоопарках, однако в московском зоосаде для этих зверей созданы комфортные условия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Впервые сычуаньские такины появились в зоопарке в 2009 году.

«Наше семейство этих редких копытных стало самым многочисленным в России. Каждый год на свет появляются новые детеныши. Когда им исполняется три года, мы отправляем малышей в другие ведущие зоопарки страны или Европы», — сказал представитель пресс-службы Московского зоопарка.

При рождении вес малыша составлял 9 кг, сейчас он достигает 20. Взрослого веса этот вид достигает только к трем годам. Обычно самцы весят около 300-350 кг.

Сегодня в основной экспозиции зоосада можно увидеть пятерых такинов: двух самок и двух самцов, а также одного новорожденного. Еще одна размножающаяся пара с детенышами живет в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.

В дикой природе такинов можно встретить в горных регионах Индии, Тибета, Непала и Китая. Ареал сычуаньского подвида ограничен китайской провинцией Сычуань. Живут такины на высоте от 2 тыс. до 5 тыс. метров, как правило, в бамбуковых и смешанных лесах. В холодное время года спускаются в долины. Популяция этих редких зверей сокращается из-за уничтожения естественной среды их обитания.