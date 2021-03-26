РИАМО - 26 мар. Неизвестные в районе Волгоградского проспекта похитили у мужчины сумку, в которой находилось 7,2 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД.

Заявление в полицию поступило от директора одной из столичных фирм.

«Шестеро неизвестных похитили сумку, в которой находились денежные средства в сумме 7,2 млн руб., принадлежащие мужчине. Злоумышленники скрылись на машине BMW», — сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по факту грабежа. Устанавливаются подозреваемые.