РИАМО - 26 мар. Для любителей путешествий на сайте онлайн-журнала Russpass опубликовали идеи экскурсий по подмосковной Коломне, благодаря которым любой желающий может познакомиться как с исторической архитектурой города, так и с традиционными ремеслами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Например, на музейной фабрике пастилы производят лакомство по старинным технологиям и проводят костюмированные экскурсии с дегустацией. Кроме того, у музея есть свой театр», — говорится в материале.

В музее «Калачная» экскурсанты смогут приготовить калачи по старорусским рецептам. После всех желающих угостят свежей выпечкой и чаем.

В музее мануфактуры «Душистыя радости» можно будет узнать о развитии мыловарения и парфюмерии в дореволюционной России. Предметы, экспонаты, звуки и ароматы погрузят посетителей в атмосферу XIX века.

Для автолюбителей в разделе «Автопутешествия» есть предложения по знакомству с Коломной на своей машине. К примеру, можно выбрать готовый маршрут длительностью от одного до шести дней. Один из маршрутов «Знакомство с Коломной» предполагает двухдневное путешествие с посещением главных достопримечательностей старинного подмосковного города.