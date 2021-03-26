РИАМО - 26 мар. По данным опроса портала Auto.ru, 75% россиян дорабатывают свои машины самостоятельно сразу же после их покупки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как правило, при приобретении машины большинство покупателей обращает внимание лишь на внешний вид, а не на уровень безопасности и сохранности подвески.

«Также автолюбители защищают кузов антикором и бронированной пленкой, улучшают тонировку, заменяют аудиосистему и шумоизоляцию», — говорится в сообщении.

И только 3% покупателей дорабатывают двигатель, подвеску и трансмиссию. Примерно столько же покупателей готовят свои машины к поездкам по бездорожью.