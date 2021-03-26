РИАМО - 26 мар. Столичным педагогам за развитие «Московской электронной школы» (МЭШ) за пять лет вручили 4 тыс. грантов, всего гранты получили более 2 тыс. преподавателей в 483 школах города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московской электронной школой активно пользуются и вносят свой вклад в ее развитие также педагоги из других регионов. Среди обладателей грантов были педагоги из самых разных городов России», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лидером по количеству полученных грантов стала столичная школа №1253. Учителя этого учреждения отмечались 87 раз. Четырехтысячную награду получил учитель английского языка именно этой школы. Педагог создала 188 сценариев и 29 видеоуроков. Данными разработками воспользовались около 3,5 тыс. раз.

Проект МЭШ разработан и развивается совместно департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий.

Сегодня в библиотеке «Московской электронной школы» собрано более 53 тыс. сценариев уроков, свыше 2 тыс. электронных учебных пособий, 348 учебников, а также около 138 тыс. различных интерактивных образовательных приложений.