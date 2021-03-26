РИАМО - 26 мар. Корпуса 24 и 25 в жилом комплексе «Саларьево-Парк» в поселении Московский ТиНАО получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

Корпус 24 состоит из 16 этажей, его площадь — 14,6 тыс. «квадратов». Здание рассчитано на 201 квартиру. Корпус 25 имеет аналогичную высотность, его площадь — почти 11 тыс. кв. м. Количество квартир составляет 155.

«На первых этажах домов появятся магазины, аптеки и салоны красоты. Дворы свободны от автомобилей, а на территории ЖК размещены спортивные и детские площадки, энергоэффективное освещение, лавочки и урны. Также проведено озеленение», — сообщили в пресс-службе.

В 2020 году на территории жилого комплекса ввели в эксплуатацию школу на 1150 учеников и три детсада. Два из них уже открыты.