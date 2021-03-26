РИАМО - 26 мар. Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» разработал цифровую модель экспортного потенциала компаний, такая услуга теперь доступна на обновленном портале экспортеров. Подать заявку на анализ своего потенциала компании могут с помощью модели на портале центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке.

«Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 39,86 миллиарда долларов. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Мы рассчитываем, что новая услуга позволит действующим экспортерам укрепить позиции на зарубежных рынках, а также поможет компаниям начать экспортировать свою продукцию», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первый этап анализа оценивает общую готовность компании к выходу на экспорт. Во время второго этапа определяется, насколько экспортер может быть успешен на иностранном рынке со своим продуктом.

Полная оценка готовности компании к экспорту дается на основании семи ключевых параметров: человеческих ресурсов, финансовых возможностей, инфраструктуры внешнеэкономической деятельности компании и адаптивности ее управленческой модели, среды, внедрения, мотивации и цели, а также уникальности продукции.

Цифровая модель даст оценку готовности компании к экспорту на основе анализа конкурентоспособности продукции: ее преимущества и недостатки, соответствие ожиданиям целевого рынка по качеству, упаковке и многому другому.