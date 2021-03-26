РИАМО - 26 мар. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что после вакцинации препаратом новосибирского «Вектора» «ЭпиВакКорона» формируются три линии иммунной защиты от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной. Третья отвечает за защитный рубеж при проникновении коронавируса в клетку.

«Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки», – говорится в сообщении.

Препарат «ЭпиВакКорона» разработали новосибирские ученые. Он подходит для вакцинации пациентов всех возрастов.

В настоящий момент в гражданский оборот вышли две российские вакцины от коронавируса – «Спутник V» (Центра им. Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Ранее стартовало производство третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной учеными центра имени Чумакова.

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Текстовая трансляция

26 МАРТА

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

- Около 44% москвичей имеют иммунитет к Covid‑19. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.