РИАМО - 26 мар. В подмосковных лесах закончилось плодоношение зимних грибов, в конце апреля в регионе начнут появляться весенние грибы, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«До появления весенних грибов остался примерно месяц. Сейчас затяжная весна. Волна весенних грибов начнется в 20-х числах апреля», - сказал Вишневский.

По словам миколога, в настоящее время в грибном царстве наступило межсезонье.

«Сейчас отошли зимние грибы. Еще недавно можно было найти зимний опенок, вешенки. Сейчас искать их смысла нет - они уже старые и почерневшие», - пояснил Вишневский.

Он добавил, что первыми из весенних грибов в Московском регионе появятся строчки обыкновенные и строчки гигантские. Первая «грибная» волна будет обильной благодаря перепадам температуры, которые стимулируют грибницы на плодоношение.

Ранее синоптики сообщили, что в Московский регион пришла метеорологическая весна. На деревьях уже начали набухать почки, скоро начнут распускаться подснежники.

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