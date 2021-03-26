РИАМО - 26 мар. Загруженность московских дорог в вечерний час пик может составить 8 баллов, сейчас плотность движения оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение в центр затруднено здесь: Волгоградский проспект, Рязанский проспект и Ярославское шоссе», — говорится в сообщении.

Нет проблем с трафиком на проспекте Маршала Жукова, Волоколамском шоссе и Варшавском шоссе.

Дорожные работы проводят на 82-м км МКАД (внутренняя сторона), Волоколамском шоссе-МКАД, Проспекте Мира (Северянинский проезд) и Большом Каменном мосту. А также на 31-м км МКАД (обе стороны) и 53-м км МКАД (обе стороны) и на Варшавском шоссе в районе станции метро «Нагатинская».