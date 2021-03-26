РИАМО - 26 мар. На прилегающей территории к станции Щукинская второго Московского центрального диаметра после зимнего перерыва возобновились работы благоустройству, специалистам предстоит провести работы на площади 1,5 га, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас идут работы по ремонту лестницы и укладке плитки у дома 17 на улице Маршала Василевского. Кроме того, специалисты убирают под землю воздушные кабельные линии.

«На прилегающей к станции территории воздушные кабельные линии уберут под землю. Для этого проложат 700 метров кабельной канализации. А чтобы устранить подтопления, будет выполнено устройство поверхностного водоотвода с тротуаров», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города.

Также на прилегающей территории благоустроят тротуары, появится зеленый газон общей площадью 2,8 тыс. кв. м, будут установлены остановки общественного транспорта. Для автолюбителей обустроят парковку площадью 400 «квадратов».

Кроме того, на территории станции установят 29 фонарей, а на наземных переходах появится контрастное освещение.

В сквере Маршала Василевского выложат гранитную плитку, установят лавочки и урны, приведут в порядок газон и зеленые насаждения, а также установят фонари с энергосберегающими лампами. Сам памятник маршалу получит подсветку.

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