РИАМО - 26 мар. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства региона на апрель 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова проведет прием жителей 2 апреля, начало в 10:00.

5 апреля с 15:00 начнется прием у министра правительства региона по информационной политике Анастасии Звягиной.

6 апреля приемы проведут замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов (с 10:00) и министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков (с 15:00).

С 10:00 7 апреля начнется прием у председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко, а с 15:00 – у зампредседателя правительства Подмосковья – руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

8 апреля приемы жителей проведут министр образования Московской области Ирина Каклюгина (с 10:00) и начальник Главного управления Государственного строительного надзора региона Артур Гарибян (с 15:00).

9 апреля в 10:00 привет проведет министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, в 15:00 – министр культуры региона Елена Харламова.

Председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина проведет прием 12 апреля с 10:00, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева – с 15:00.

В 15:00 13 апреля прием жителей проведет министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар, а 14 апреля в 10:00 - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Два приема пройдут 15 апреля. С 10:00 жителей будет принимать министр благоустройства региона Михаил Хайкин, с 15:00 - зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

16 апреля в 10:00 проведет прием министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в 15:00 - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова примет жителей 19 апреля, начало в 15:00.

20 апреля в 15:00 начнутся сразу два приема – у зампредседателя правительства региона – руководителя Главного управления территориальной политики Подмосковья Марии Нагорной и министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.

В 10:00 21 апреля начнется прием у министра жилищной политики региона Инны Федотовой, в 15:00 – у зампредседателя правительства Московской области Вячеслава Духина.

Прием жителей 22 апреля проведут министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев (10:00), первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова (15:00).

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир примет жителей 23 апреля в 10:00. В тот же день в 15:00 прием пройдет у начальника Главного управления Государственного административно-технического надзора региона Олега Баженова.

26 апреля в 15:00 прием проведет начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская. А в 15:00 27 апреля жителей примет зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Зампред правительства Подмосковья Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик примут жителей 28 апреля. Начало в 10:00.

В 10:00 29 апреля прием проведет руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, в 15:00 – советник губернатора Московской области (в ранге министра) Хатиа Окуджава.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский примет жителей 30 апреля, начало в 10:00.