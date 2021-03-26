РИАМО - 26 мар. Спрос на теневые услуги упал в России в прошлом году из-за распространения коронавируса, также снизилась неформальная занятость, пишет в пятницу газета «Известия».

Такие данные следуют из опроса РАНХиГС. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

«Как показывает практика, в периоды экономической нестабильности теневой или неформальный сектор услуг разрастается. И, вполне возможно, что уже этой весной статистика по теневому сектору может вернуться в позиции прошлого года», — считает руководитель опроса, директор НИЦ социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Он подчеркнул, что пока это лишь предположение. Следующее исследование на эту тему будет проведено в мае этого года. По словам Покиды, сейчас в России идет рост самозанятых. По его мнению, в 2021 году их число превысит 30% от общего числа занятых в стране.

Между тем, в условиях пандемии многие компании оставили официально минимальную зарплату. А серые выплаты попросту отменили.

Опросы показали, что в 50% организаций работникам не вернули потерянный теневой заработок. Причем даже в тех отраслях, где началось восстановление.

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Текстовая трансляция

26 МАРТА

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

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