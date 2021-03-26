РИАМО - 26 мар. Обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров пройдет в Москве для предпринимателей и их работников, 66% стоимости обучения оплатят из федерального и городского бюджетов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Кадровый потенциал и подготовка высококлассных специалистов важны для любого города. Участники программы смогут повысить свою квалификацию на базе семи ведущих экономических вузов Москвы, а их работодатели — сократить затраты на обучение и одновременно усилить свои позиции на рынке», - сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Чтобы принять участие в обучающей программе, нужно подать заявку и подготовить пакет документов. Это можно сделать до 23 апреля. Также с документами бизнесмены должны отправить мотивационное эссе. Потом их ждут профессиональное интервью и тестирование.

Конкурсный отбор продлится до 21 мая включительно. Участникам программы предложат два варианта обучения на выбор - базовую образовательную программу (теоретическая профессиональная переподготовка по одному из направлений) и проектно-ориентированную программу (переподготовка с ориентацией на практические навыки и развитие компетенций менеджера).

Во время обучения участникам предстоит разработать и реализовать собственный проект под руководством преподавателя. Этот проект должен повысить эффективность компании.