РИАМО - 26 мар. В столичных центрах занятости «Моя карьера» появилась новая услуга, благодаря которой соискатели могут пройти консультацию со специалистом, чтобы определить свои наиболее сильные стороны и подобрать подходящую работу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня более 60% соискателей, которые обращаются в центр занятости, не знают или не уверены в том, где хотели бы работать. Поэтому центр занятости «Моя карьера» обновил услуги по профориентации», — подчеркнула заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, раньше горожанам была доступна профориентационная компьютерная диагностика по предварительной записи. Теперь же на первой встрече с соискателем карьерный специалист сразу проводит консультацию. Он определит сферы деятельности, которые ему максимально подходят, а также подберет наиболее подходящие вакансии.

На консультации будет определен набор компетенций и навыков, на основании которых будет подобрано направление деятельности. Также с клиентом обсудят факторы, влияющие на выбор той или иной вакансии — график работы, уровень зарплаты и так далее.

Профориентационная консультация будет актуальна для тех, кто чувствует себя неуверенно на рынке труда в связи с различными ситуациями. Например, молодым специалистам, которые только окончили обучение, мамам с маленькими детьми, представителям старшего возраста, людям с инвалидностью или же соискателям, которые внезапно лишились работы, прошли через сложное увольнение или решили поменять род занятий.

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