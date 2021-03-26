РИАМО - 26 мар. Правоохранители установили местонахождение ребенка, похищенного на западе Москвы, также задержаны лица, причастные к похищению малолетней девочки, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Похищение произошло вечером 12 марта 2021 года. Неизвестные лица в квартире жилого дома по улице Пырьева силой отобрали у женщины ребенка 2019 года рождения, после чего скрылись. По факту похищения возбудили уголовное дело.

«Установлено, что лица, похитившие ребенка, скрывали изначально его на территории Ленинградской области, а позже перевезли на территорию Московской области, где и были задержаны оперативными сотрудниками», — сказала Иванова.

В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. В ближайшее время девочку передадут матери.

По данным следствия, в похищении ребенка принимал участие отец девочки. С ним проводятся следственные действия. Также в Республике Коми установлен и задержан второй участник похищения ребенка.