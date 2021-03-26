РИАМО - 26 мар. Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что примерно 44% горожан уже имеют антитела к коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета. Антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», – отметила Ракова.

Она подчеркнула, что это высокий показатель. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом остается стабильной, но число новых случаев Covid-19 среди пенсионеров растет.

В столице можно сделать прививку от коронавируса в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

26 МАРТА

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

- Около 44% москвичей имеют иммунитет к Covid‑19. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.