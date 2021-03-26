РИАМО - 26 мар. В Москве и Московской области в пятницу температура воздуха составит от плюс 3 до 8 градусов, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться под влиянием гребня азорского антициклона.

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в столице днем составит плюс 5-7 градусов, по области — плюс 3-8 градусов», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70%.

Такая погода в целом благоприятна для большинства людей и не должна вызвать заметных метеопатических реакций.