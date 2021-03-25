РИАМО - 25 мар. На участке улицы Зорге в Москве с 29 марта ограничат движение транспорта из-за инженерных работ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ограничения введут в районе дома №10, корпус 2.

«Ограничения будут действовать круглосуточно по 29 апреля. Это связано с инженерными работами», - говорится в сообщении.

Движение транспорта на улице сохранится, как и существующее количество полос. Это станет возможным за счет ликвидации парковочного пространства, а также частичного запуска транспорта по встречному направлению.