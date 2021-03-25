РИАМО - 25 мар. Столичные ветераны интересуются деталями вакцинации от коронавируса, поэтому Московский городской совет ветеранов включился в просветительскую работу по этому вопросу, сообщается на сайте департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

В городском совете ветеранов прошла встреча актива, на которой обсуждались вопросы вакцинации.

«Перед активом Московского городского совета ветеранов выступила врач-инфекционист Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Мадина Андийская и рассказала, как работает вакцина «Спутник V»: можно ли делать прививку при хронических заболеваниях, какие есть противопоказания, можно ли делать вакцину, если уже переболел коронавирусом, и как она воздействует на организм», - говорится в сообщении.

На встрече были ветераны, которые сделали прививку от Covid-19, они поделились своим личным опытом.

Большинство из привившихся приняли решение о вакцинации, чтобы скорее вернуться к своей деятельности в совете ветеранов и быть спокойными за здоровье.

«Я сделал прививку, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности. Кроме того, я убеждаю наших ветеранов о необходимости и безопасности вакцинирования. Они встречаются с внуками, детьми, после снятия ограничений вновь стали пользоваться общественным транспортом, а обезопасить себя от болезни они могут только с помощью прививки», - сказал председатель совета ветеранов САО Владимир Курочкин.

Председатель комиссии по патриотическому воспитанию совета ветеранов САО Борис Павлишин высказал уверенность, что вакцинация нужна людям всех возрастов, особенно старшему поколению, поскольку они находятся в группе риска и могут тяжело переносить заболевание.

Текстовая трансляция

25 МАРТА

- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в столице стабилизировалась на приемлемом уровне. Также наблюдается рост инфицирования среди пожилого населения столицы.

- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.

- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.

- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.