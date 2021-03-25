РИАМО - 25 мар. В хозяйственный оборот вовлекут имущественные комплексы бывших пионерского лагеря «Юность» в деревне Бутынь Одинцовского округа и военного городка в Дмитровском округе, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Имущественные комплексы, которые находятся в собственности Подмосковья, реализовали с торгов в рамках прогнозного плана приватизации имущества региона, договоры купли-продажи заключили с новыми правообладателями в электронном виде.

«На территории Подмосковья находятся имущественные комплексы детских оздоровительных лагерей и военных городков, оставшиеся с советских времен. После завершения профильной деятельности здания и строения лагерей долгое время не использовались, такая же ситуация и с некоторыми территориями бывших военных городков», – сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что из-за сложности их восстановления без внешних инвестиций правительство региона включило объекты в прогнозный план приватизации. Таким образом, инвесторы получат шанс реализовать полезные инициативы в Подмосковье.

Разин отметил, что мероприятия плана реализуются для вовлечения недвижимости, которая не используется, в хозяйственно-экономический оборот и пополнить бюджет Подмосковья.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что лагерь, 17 объектов которого располагаются на земельном участке площадью 5,8 га, реализовали за 25,3 млн рублей во время аукциона.

По ее словам, новый правообладатель сможет реализовать здесь проект в сфере туризма и отдыха, что принесет пользу округу в виде рабочих мест, возможностей для отдыха и налоговых поступлений.

Военный городок, в составе которого 19 объектов и сооружений, реализовали за 34,26 млн рублей. Объекты располагаются на площади 3,2 га.

В собственности региона находится несколько десятков имущественных комплексов.