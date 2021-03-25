РИАМО - 25 мар. Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил реализацию мероприятий по внедрению централизованной системы обращения с медицинскими отходами, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сейчас в России такой системы нет, но ситуация меняется.

«Мы неоднократно обращали внимание на то, что вывоз, транспортировку и обезвреживание – весь цикл обращения, необходимо урегулировать законодательно. Процесс работы с таким видом мусора должен быть подконтрольным, единообразным, иметь свой регламент и четкие правила», – сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Летом прошлого года по инициативе Московской области в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий, в случае его принятия, сделать Подмосковье пилотным регионом в рамках проведения эксперимента по внедрению единой системы обращения с медотходами.

Начальник управления правового обеспечения Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин отметил, что в феврале законопроект был направлен в Минюст РФ для получения заключения.

В ходе мероприятия своим опытом по обращению с медотходами поделились представители других субъектов. Так, в Пермском крае реализуется пилотный проект по цифровому контролю за перемещением медотходов.

Цифровая система позволяет вести точный учет веса утилизируемых изделий, при этом ее внедрение не требует существенных затрат. Из больницы отходы вывозят в спецконтейнерах с QR-кодами. Система позволяет в режиме реального времени отслеживать весь маршрут движения контейнеров: от получения их в медучреждении до сдачи в пункт обезвреживания.

В Чувашии семь лет назад была организована работа республиканского участка централизованной переработки отходов (Республиканский УЦПМО) класса Б и В. Для обезвреживания применяется одна из самых современных технологий обеззараживания. Объем инвестиций составил более 40 млн. рублей.

«В ходе дискуссии участники пришли к выводу о необходимости объединить усилия для дальнейшей плодотворной работы по организации централизованной системы обращения с медотходами», – резюмировала Полякова.