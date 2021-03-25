РИАМО - 25 мар. Подведены итоги голосования «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», которое проходило на портале «Добродел», мероприятия по повышению безопасности и борьбе с преступностью планируют провести по 164 адресам, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» включены адреса из 52 городских округов Московской области. С предложениями в этом году обратились более 15 тыс. человек», - сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

По выбранным жителями адресам проведут различные работы: установят камеры наблюдения, организуют патрулирование полиции и народных дружин по заданным маршрутам, увеличат количество уличного освещения и систем экстренной связи.

По некоторым адресам разместят системы экстренной связи, усилят контроль за объектами, влияющими на криминогенную обстановку и проведут профилактические беседы с несовершеннолетними, неблагополучными семьями, лицами, освободившимися из мест лишения свобод.

Проект запущен в Подмосковье в 2018 году. За это время в регионе установили более 400 видеокамер, патрулирование организовали более чем по 100 адресам, открыли восемь участковых пунктов полиции, установили 150 фонарей, а также благоустроили 25 территорий для повышения безопасности пешеходов.

«Подобного рода голосования помогают узнать о существующих пробелах, где и какие меры необходимо принять для обеспечения должной безопасности», – заключил Каратаев.