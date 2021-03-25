РИАМО - 25 мар. Силовики задержали начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы по подозрению в краже крупной суммы денег, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, начальник отдела получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах, которые после необходимых процессуальных действий были помещены в его сейф. Не позднее февраля 2021 года подозреваемый воспользовался отсутствием посторонних лиц и похитил <…> более 25 млн рублей», - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что незаконная деятельность полицейского была пресечена благодаря совместной работе следователей СК, сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области и УСБ столичного ГУ МВД РФ.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Как уточняется на сайте Главного управления МВД России по Москве, по факту произошедшего проводится служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, также он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.