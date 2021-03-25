РИАМО - 25 мар. В столице началась заявочная кампания на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского, она продлится по 1 сентября включительно, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Их (премии – ред.) присуждают совершеннолетним лицам с ограниченными возможностями здоровья за выдающиеся достижения в области культуры, а также за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве», – говорится в сообщении.

Подать заявку можно по ссылке.

Желающие можно подать заявку лично по адресу: улица Тверская, дом 14, с 10:00 до 15:00 по понедельникам.

Организатором конкурса выступает департамент культуры Москвы.

Премия присуждается в 10 номинациях, среди которых премии за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве, в исполнительском искусстве, в литературе и публицистике, в области дизайна и моды, за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности, за популяризацию здорового образа жизни, популяризацию жизненного подвига и творчества Островского.

Премию также присуждают за активную деятельность в области организации совместного отдыха детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников, не имеющих таких ограничений, за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства и активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений.

Победителей наградят дипломами, премией в размере 150 тыс. рублей, нагрудными знаками и настольной медалью. Премии вручаются с 2018 года. Победителей определит конкурсная комиссия.