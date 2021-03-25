РИАМО - 25 мар. Из-за теплой погоды в предстоящие выходные дни сугробы в Москве уменьшатся примерно на 10 см, сообщается на сайте «Метеовести».

Метеорологическая весна в столице вступила в свои права. До конца первого весеннего месяца ночная температура в городе будет колебаться около 0 градусов, а днем прогнозируется в среднем от плюс 5 до плюс 10 градусов.

«Снежный покров начнет стремительно таять. Так, если 25 марта, когда среднесуточная температура впервые в сезоне оказалась в положительном секторе термометров, сугробы в городе составляли 33 см, то в предстоящие выходные под воздействием солнечного тепла они «сдуются» до 22-25 см», - говорится в сообщении.

В начале следующей недели в мегаполисе станет еще теплее. Снежный покров уменьшится до 16-19 см. В последний день марта в городе прогнозируются обложные весенние дожди, в течение которых может выпасть 1/3 от месячной нормы осадков.

В начале апреля от сугробов в Москве практически ничего не останется - снежный покров будет не более 1-3 см. Полностью снег сойдет к концу первой декады апреля.

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