РИАМО - 25 мар. На горячей линии по поддержке промышленных предприятий расскажут о новых правилах передвижения грузового транспорта в столице, которые введут с 5 мая, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

С 5 мая грузовики массой свыше 3,5 т переведут для транзита на ЦКАД и трассы А-107 и А-108. Правила не коснутся обладателей пропусков.

«Канал был создан для оказания всесторонней помощи столичным промышленникам: от подбора действующих мер поддержки до помощи в локализации производства и подбора подходящей цифровой технологии», – сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Он добавил, что работники Агентства промышленного развития ответят на вопросы, которые связанны с новыми ограничениями по проезду грузового транспорта свыше 3,5 т по МКАД.

Консультацию можно будет получить на канале по поддержке промышленных предприятий в рамках функционирующей единой горячей линии антикризисной поддержки бизнеса по телефону: +7 (495) 539-59-99, канал «3».