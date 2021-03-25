РИАМО - 25 мар. В Москве стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией, система здравоохранения с ней справляется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Опасения конечно бывают и специалисты говорят, что ничего не исключено. Но мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения. Она была постепенная, равномерная. Плюс добавилась вакцинация. Сегодня мы держимся практически на одной планке: небольшой рост, небольшое падение. Сейчас (ситуация - ред.) стабилизировалась на приемлемом уровне, с которым справляется здравоохранение», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что при общей стабилизации ситуации с заболеваемостью в городе, наблюдается рост инфицирования среди пожилого населения столицы.

Всего в городе выявили 1 017 309 случаев заболевания, умерли 16 337 пациентов, врачи вылечили 937 122 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 МАРТА

- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в столице стабилизировалась на приемлемом уровне. Также наблюдается рост инфицирования среди пожилого населения столицы.

- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.

- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.

- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.