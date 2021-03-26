РИАМО - 26 мар. В городском округе Коломна в пятницу проведут первый форум «Подмосковье. Здоровье», в нем также примут участие жители Ступина, сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

«Форумы позволят получить ответы на самые актуальные вопросы жителей, а также выработать системные меры и подходы по улучшению качества и доступности медицины в городских округах Подмосковья, опираясь на мнение жителей», - сказал председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты региона, модератор форума Евгений Мартынов.

В текущем году в регионе запланировано провести 20 подобных гражданских форумов развития здравоохранения. Участниками мероприятий станут жители, общественные деятели, руководители медучреждений, представители профильных органов власти и пациентских сообществ.

В рамках форумов состоятся выступления глав городских округов Подмосковья. Они представят доклады по развитию системы здравоохранения на территориях своих муниципалитетов.

Первый форум состоится по адресу: Коломна, ул. Октябрьской Революции, 324, ДК «Тепловозостроитель». На форуме поднимут вопросы работы амбулаторно-поликлинического звена, оказания стационарной помощи, получения льготных лекарств, оказания скорой помощи.​