РИАМО - 26 мар. В многофункциональных центрах Московской области в пятницу состоится единый день вакцинации от коронавируса, мобильные пункты будут работать с 08:00 до 20:00, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Всего будут открыты 25 передвижных пунктов рядом или внутри офисов МФЦ. Сделать прививку от Covid-19 можно будет без предварительной записи. Также те, кто уже сделал первую прививку, смогут ввести второй компонент вакцины.

«В Московской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса через МФЦ. Совместно с Минздравом региона мы создали единый день вакцинации – каждые три недели в 25 офисах МФЦ работают мобильные пункты, где жители могут сделать прививку первично или повторно», – отметил министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он добавил, что в офисах МФЦ можно записаться на вакцинацию онлайн, выбрав удобное для себя время. Этой услугой уже воспользовались 4 тыс. человек.

Единый день вакцинации от коронавируса проходит в Подмосковье в третий раз. Три недели назад порядка 1,4 тыс. человек сделали прививку в мобильных пунктах в МФЦ.

С полным списком пунктов вакцинации в МФЦ Московской области можно ознакомиться по ссылке.

Для прохождения вакцинации от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

25 МАРТА

- Собянин: Ситуация с Covid‑19 в столице стабилизировалась на приемлемом уровне. Также наблюдается рост инфицирования среди пожилого населения столицы.

- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.

- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.

- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.