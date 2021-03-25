РИАМО - 25 мар. Гель или лосьон для рук с высоким содержанием спирта, у которого несколько месяцев назад истек срок годности, может быть использован в связи с тем, что он, вероятно, еще не потерял свои свойства, сказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, гендиректор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков.

«Само понятие срок годности вводится для того, чтобы гарантировать качество продукта и надлежащие его свойства в течение всего срока годности и не гарантировать после его истечения. Это не значит, что продукт сразу становится некачественным. Моя рекомендация – использовать продукт в соответствии со сроком годности», – отметил Крючков в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что продукт может потерять свои дезинфицирующие свойства в том случае, если после вскрытия флакона оставить крышку в открытом состоянии.

Крючков отметил, что все дезинфицирующие средства подлежат процедуре госрегистрации. После этого им выдается свидетельство, утверждается инструкция по применению.

Срок годности, по словам врача, прописывается с даты изготовления, с нее может прописываться и срок годности невскрытой упаковки. Обычно он составляет пять лет.

Таким образом, при покупке антисептика в начале пандемии Covid-19 весной прошлого года, его срок годности остается нормальным для использования.

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Текстовая трансляция

25 МАРТА

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- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.

- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.

- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.