РИАМО - 25 мар. Детские школы искусств Подмосковья продолжают оснащать музыкальными инструментами, в этом году планируется покупка порядка 1 тыс. инструментов, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» с участием средств федерального бюджета планируется приобретение 477 музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы для 17 детских школ искусств из 15 муниципальных образований», – говорится в сообщении.

Приобретение еще 448 музыкальных инструментов планируется в рамках субсидий из регионального бюджета. Ими оснастят 20 детских школ искусств в 13 муниципальных образованиях.

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» отремонтируют Куровскую детскую музыкальную школу (филиал Ликино-Дулевской ДШИ) Орехово-Зуевского городского округа.

В 923 Домах культуры Подмосковья действует свыше 15 тыс. клубных формирований. 46 ДК было отремонтировано и построено за семь лет. В этом году закончится капитальный ремонт Домов культуры в Орехово-Зуеве, городском округе Пушкинский, микрорайоне Кучино городского округа Балашиха.

В 2021 году капитальный ремонт начнется в городе Пересвет и деревне Карино городских округов Сергиево-Посадский и Зарайск, а также в Волоколамске.

Также предусматривается модернизация 55 Домов культуры. В 300 ДК в этом году появится электронная продажа билетов.

На мероприятия национального проекта «Культура» выделяется 113,5 млрд рублей. Предполагается, что посещаемость учреждений культуры вырастет на 15% к концу 2024 года.​