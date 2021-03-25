РИАМО - 25 мар. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух подозреваемых в убийстве столичного пианиста, произошедшего летом 2019 года, сообщается на официальном сайте СКР.

Уголовное дело по решению председателя СК России Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат для объективного и всестороннего расследования.

«В августе 2019 года в одной из столичных квартир Чалых, Супиченко и их знакомый употребляли спиртные напитки. В ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Чалых, действуя совместно с Супиченко, нанес потерпевшему множественные удары руками по голове и телу, после чего задушил последнего», - говорится в сообщении.

Мужчина умер от удушья.

Свою вину подозреваемые не признали. Однако следствием проведены многочисленные экспертизы, которые подтверждают вину фигурантов в инкриминируемом им деянии. Подозреваемые находятся под стражей.