РИАМО - 25 мар. В Подмосковье подвели итоги первого этапа серии патриотических конкурсов сезона 2021 года, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Мероприятие состоялось в молодежном центре Красногорска. В церемонии награждения победителей приняли участие замначальника Главного штаба «Юнармии» по региональному развитию Евгений Ненашев и ветераны вооруженных сил.

«В первом этапе серии патриотических конкурсов приняли участие 474 человека и свыше 40 юнармейских отрядов. Главной целью конкурса является оценка эффективности деятельности юнармейских отрядов Московской области и поощрение лучших юнармейцев. Победителями конкурсов стали 12 финалистов и 4 юнармейских отряда», — сказал военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

По его словам, в регионе впервые прошли такие конкурсы, как смотр юнармейских отрядов и участников движения «Юнармия» на Кубок военного комиссара Московской области и конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать». Среди победителей - представители Люберец, Балашихи, Щелкова, Химок и других городских округов. Лучшим юнармейцем Подмосковья признали Глеба Кириченко из Наро-Фоминского округа.

Движение «Юнармия» существует в Московской области с 2016 года. Ранее подмосковное отделение «Юнармии» вошло в топ-5 юнармейских региональных представительств РФ, заняв четвертое место по итогам всероссийского смотра-конкурса.