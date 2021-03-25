РИАМО - 25 мар. В рамках форума-выставки «Госзаказ» состоялась дискуссия о формировании эффективной системы корпоративных закупок на территории Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Форум проходит в Москве. Дискуссия состоялась при участии комитета по конкурентной политике Московской области при поддержке Московского областного отделения «Опоры России».

«Участниками обсуждений стали представители контролирующих органов – УФАС по Московской области, крупнейших заказчиков Подмосковья и бизнес-сообщества. Ряд предложений, озвученных за круглым столом, решено включить в законодательную инициативу, с которой комитет планирует выйти в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Комитет, поддерживая запрос малого и среднего бизнеса (МСП), считает важным предусмотреть право осуществления закупки у субъектов МСП.

Еще одна инициатива касается дополнительных требований к функционированию электронной площадки, единого подхода для всех закупок в электронной форме, для проведения конкурентной закупки предприятиями.

Существенные изменения могут ожидать и информационные системы ЕАСУЗ и ПИК. А также предложили предусмотреть единый документ «Извещение» и право выдачи в электронной форме части документов.

«Можно смело сказать, что встреча стала рабочей, в ходе дискуссии прозвучало множество полезных и необходимых для дальнейшей проработки предложений. Кроме того, учитывая то, что ситуация постоянно изменяется, а вопросов у участников процесса достаточно много, принято решение продолжить практику проведения таких обсуждений на базе комитета по конкурентной политике», - отметила первый заместитель председателя комитета Светлана Журавлева.