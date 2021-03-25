РИАМО - 25 мар. Совет депутатов Тимирязевского района столицы принял решение о прекращении полномочий муниципального депутата Юлии Галяминой, которую ранее осудили за нарушение правил организации митинга, сообщает ТАСС.

Тверской суд столицы приговорил Галямину к 2 годам условно по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Мосгорсуд 11 марта признал данный приговор законным.

«Совет депутатов Тимирязевского района Москвы 8 голосами «за», и 5 голосами «против» проголосовал за лишение Галяминой статуса», - сказал пресс-секретарь Галяминой Николай Касьян.

По данным СК, Галямина призывала прийти на несанкционированную акцию в центре столицы 15 июля 2020 года, на которую собралось порядка 400 человек. До этого она несколько раз привлекалась к административной ответственности за несогласованные акции в течение полугода. Вину она не признала.