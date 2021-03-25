РИАМО - 25 мар. Врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская сообщила, что правильное питание поможет весной избежать авитаминоза, сообщает Nation News.

Распространенными симптомами весеннего авитаминоза являются бледность кожных покровов, шелушение и сухость, выпадение и ломкость волос, хрупкость ногтей. Может быть также плохое самочувствие, сонливость, повышенная раздражительность, общее недомогание и апатия.

«Чтобы предупредить авитаминоз, необходимо обратить внимание на питание. В этот период оно должно обязательно включать весь спектр необходимых питательных веществ: витамины, минералы, углеводы, клетчатку, жиры и белки. В период холодной весны нужно отказаться от постоянного употребления сахаросодержащих напитков, фастфуда, чипсов, кондитерских изделий», — подчеркнула Златинская.

Весной нужно обязательно включить в свой рацион бурый рис, цельнозерновые макароны, морепродукты, нежирное мясо и рыбу, овощи, фрукты, орехи, нерафинированные масла, кисломолочные продукты. Эти продукты лучше есть каждый день.