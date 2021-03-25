РИАМО - 25 мар. Талдомский городской прокурор принял решение об изъятии из производства полиции уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, касающееся найденной истощенной девочки, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

«Уголовное дело передано в следственный отдел по городу Талдому ГСУ СК РФ по Московской области для соединения с уголовным делом, возбужденным по факту истязания малолетней девочки», - говорится в сообщении.

Надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела обеспечивается.

В Талдоме 24 марта обнаружили 6-летнюю девочку, которая была без одежды и в истощенном состоянии. В помещении, где жил ребенок, был беспорядок и антисанитария. За ней присматривали мужчина и женщина, которые не являлись ни ее родителями, ни опекунами.

Девочку и ее сестру, которая жила с матерью, доставили в больницу. Их судьбу будут решать органы опеки и попечительства.