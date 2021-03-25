РИАМО - 25 мар. Сразу пять первых мест завоевали юные артисты из подмосковного Реутова на Международном конкурсе-фестивале искусств и творчества Gold star, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Пять первых мест заняли творческие коллективы студии «Ласточка» на международном конкурсе-фестивале искусств и творчества Gold star, который завершился 24 марта в Ялте. Наши ребята опередили несколько сильных коллективов из других регионов России, республик и стран СНГ, заняв пять первых мест на пьедестале почета», - написал Катаров своем Instagram-аккаунте.

Всего на конкурс было представлено свыше 150 концертных номеров.

«Поздравляю юных артистов, директора студии Марину Сарайкину, педагогов-наставников Алевтину Голеву, Алину Ковалькову и Кристину Ятанюхину с заслуженной победой», - отметил Каторов.

Международный фестиваль Gold star призван развивать культуру детского и юношеского творчества, объединять руководителей, преподавателей и участников детских и юношеских коллективов для обмена информацией и опытом работы. В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные специалисты, деятели искусств, Заслуженные артисты России, преподаватели высших и средних учебных заведений искусств из Москвы, Киева, Нальчика и Ставрополя, а также из других городов России.