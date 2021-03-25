РИАМО - 25 мар. В конце марта в столице прогнозируется проливной дождь, за сутки в городе может выпасть до 15% от месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что 30 марта во второй половине дня к городу подойдет антициклон, прогнозируется дождь.

«Расчеты показывают, что может выпасть до 5 мм осадков. Но месячная норма марта маленькая - всего 34 мм. Поэтому не исключено, что может выпасть до 15% от нормы месяца», - сказала Позднякова.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, 30 и 31 марта температура в Московском регионе может подняться до плюс 10-12 градусов.

Синоптики ожидают теплую весну и лето в России в этом году>>