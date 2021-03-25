РИАМО - 25 мар. Транспортно-пересадочный узел планируют построить на Ленинском проспекте, объект обеспечит пересадку между станцией «Улица Новаторов» Троицкой линии и станцией «Новаторская» Большой кольцевой линии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«На базе станции «Улица Новаторов» Троицкой линии и станции «Новаторская» Большой кольцевой линии метро будет создан транспортно-пересадочный узел», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
На ТПУ построят перроны для посадки на наземный городской транспорт и парковку.
Станции строят на границе районов Обручевский и Проспект Вернадского. По словам Загрутдинова, в Обручевском районе в ближайшие годы построят четыре станции метро: две на БКЛ и две на Троицкой линии. Доступность метро в районе должна радикально улучшиться.
В этом году планируется открыть три станции БКЛ в ЮЗАО: «Новаторскую», «Воронцовскую» и «Зюзино».
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