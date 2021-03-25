РИАМО - 25 мар. Сгоревший на Третьем транспортном кольце в районе «Москва-сити» грузовик убрали с дороги, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Грузовик находился в правой полосе, пожарные отгородили две полосы, движение временно осуществлялось по левой. Возгорание потушили.

«Проезжая часть освобождена. Движение восстановлено», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас загруженность столичных дорог составляет 6 баллов.