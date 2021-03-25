РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. В городском округе Мытищи с жителями в рамках круглого стола обсудили социально значимые инициативы движения общественной поддержки, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в городском округе состоялся круглый стол с участием местного отделения партии «Единая Россия». На мероприятии обсудили социально значимые инициативы в рамках движения общественной поддержки «Мы - Мытищи».

«Мытищи - одно из первых муниципальных образований Московской области, которое является инициатором движения социально значимых инициатив. Нужно все сделать для того, чтобы нам здесь было уютно. Это то движение, которое позволяет людям формировать группы, которые будут на сайте размещать свои инициативы», - сказал лидер движения общественной поддержки, депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

Для привлечения жителей городского округа к обсуждению инициатив создан сайт, где можно высказать свое мнение, проголосовать и подать предложения. На сегодняшний день на сайте собрано более 500 инициатив от мытищинцев.